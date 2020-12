Bad Ems

Was machen 22 Stadträte in der Turnhalle? Keine Sit-ups jedenfalls, keine Stretches und auch keine Tempoläufe. Wegen der Richtlinien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatte Stadtchef Oliver Krügel zur Sitzung des wichtigsten Gremiums der Stadt nicht in den Ratssaal, sondern in die Sporthalle Silberau eingeladen. Sport war aber nicht angesagt. Dabei hätten die Räte beim ein oder anderen Tagesordnungspunkt durchaus ins Schwitzen kommen können.