Gute Nachrichten für Verbraucher am Mittelrhein: Das Wasser wird günstiger. Der Rat der Verbandsgemeinde Loreley hat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend diesen Schritt beschlossen. Das Gremium folgte bei der Festlegung der Entgelte für das Jahr 2022 den Empfehlungen des Werkausschusses.