Bad Ems

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht auf Freitag mehrfach für Ruhestörungen und ordentlich Stunk in der Innenstadt gesorgt. Dabei kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit der Polizei. Sogar der Diensthundeführer musste am Ende zur Unterstützung gerufen werden.