Seit mehr als einem Jahr hat die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft fest im Griff. Sie bringt auch Einschränkungen für die Jüngsten in der Gesellschaft mit sich: Kinder und Jugendliche können nicht wie gewohnt miteinander spielen, Sport machen und lernen. Unsere Zeitung hat mit Stephan Hannappel, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut in Nastätten, darüber gesprochen, was das für Entwicklung und Psyche der Kinder bedeuten kann, welche Probleme es gibt und was getan werden kann.