Kaub/Rhein-Lahn

Die einen haben gestreifte Polster und erinnern an den biedermeierlichen Stil, bei anderen ist die Sitzfläche weinrot oder moosgrün. Und es gibt noch die robusteren Modelle zum Zusammenklappen aus dem Biergarten. „Leere Stühle“, so das Motto der Aktion, sind vielfältig und haben eines gemeinsam: Sie stehen vereint in Kaub am Fuße des Blücher-Denkmales, um auf die wirtschaftliche Lage der Gastronomie und Hotellerie in Zeiten der Corona-Krise aufmerksam zu machen.