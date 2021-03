Projektplanung in Gemmerich: Gemeinde will Neubaugebiet auf den Weg bringen – Bau eines Arzthauses bleibt weiterhin Ziel

Zwar hat die Pandemie das gesellige Leben in Gemmerich in den vergangenen Monaten ausgebremst – doch die Entwicklung der Taunusgemeinde schreitet weiter voran: Die Ortsgemeinde will neue Bauplätze schaffen und arbeitet weiterhin an dem Großprojekt „Arzthaus“. Zudem werden zwei Straßenbaustellen gemeinsam mit den Verbandsgemeindewerken geplant, und der borkenkäfergeplagte Wald benötigt Pflege. Unsere Zeitung hat mit Gemmerichs Bürgermeister Mario Winterwerber über die anstehenden Projekte im Ort gesprochen.