Das Projekt „Bienenfreundliches Nastätten“ wird um drei Jahre verlängert – das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Damit setzt die gleichnamige Arbeitsgruppe (AG) ihr Wirken fort. Diese hat in den vergangenen Jahren Ideen zur Förderung von Bienen und zum Schutz der Artenvielfalt erarbeitet und im „Bienengarten“ am Lohbach umgesetzt. Lobende Worte für das Engagement gab es aus allen Ratsfraktionen.