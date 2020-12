Nassau

Andrea Mathy, 51 Jahre alt und Sozialpädagogin in Rente, ist vielen Menschen im Nassauer Land vor allem durch ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in ganz verschiedenen Bereichen in Nassau bekannt. Schon oft hat sie Menschen in ihrer Freizeit für Projekte und Feste vernetzt – ob in der kirchlichen Arbeit, der Flüchtlingshilfe, der Kultur, der Erwachsenenbildung, dem Sport oder der Kommunalpolitik. Aktuell koordiniert sie ehrenamtlich das Projekt HÖRlokal, ein lokales Podcastprojekt, dessen Konzept sie erfunden und entwickelt hat.