Geisenheim/Region

Die Corona-Pandemie wirkt sich in der Wirtschaft unterschiedlich aus. „Während andere Branchen Kurzarbeit beantragen, hat der Lebensmittelhandel kurzfristigen Mehrbedarf an Mitarbeitenden“, erklärt Andreas Holzapfel, der an der Hochschule Geisenheim eine Professur für Logistikmanagement inne hat. Es gäbe bereits Abstimmungen darüber, wie Logistikfachkräfte aus anderen Wirtschaftszweigen an den Lebensmittelsektor vorübergehend ausgeliehen werden könnten.