Frisches Obst und Gemüse aus der Region, gern in Bio-Qualität – das wünschen sich die Arzbacher am meisten für den möglichen Dorfladen, der im Eckraum der Limeshalle eingerichtet werden könnte. Jetzt stellte Boris Bulitta von der Unternehmensberatung Bulitta bei einer Bürgerversammlung die Machbarkeitsstudie zum Projekt sowie Analysen und Empfehlungen zur Betreibung eines Dorfladens in Arzbach vor.