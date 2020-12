Nastätten

Das Autokino in Nastätten ist am Donnerstagabend gut angelaufen. „Wir hatten sehr zufriedene Gäste“, sagt Ralf Holl, Betreiber des Nastätter Kino-Centers, der das Autokino an der Industriestraße eingerichtet hat. Sein Kino in der Innenstadt muss derzeit noch coronabedingt geschlossen bleiben.