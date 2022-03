Preis für Karnevalisten: Auch in schweren Zeiten für Freude gesorgt

Denn die Aktiven beider Verein haben auch in schweren Zeiten den Menschen in ihrer Stadt und darüber hinaus Freude und Frohsinn geschenkt, wie es in der Begründung heißt. Der CDU-Kreispolitiker Udo Rau freute sich, den beiden Vereinen die Auszeichnung zu verleihen und ihren Einsatz zu würdigen, denn: „Karneval ist Kultur – und zwar richtig wichtige Kultur für viele Menschen im Rhein-Lahn-Kreis“, unterstrich Udo Rau.

Er selbst liebt die närrische Jahreszeit, ist eine rheinische Frohnatur und verstand daher, dass nicht nur aktiven Karnevalisten wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise und aktuell auch den Ereignissen in der Ukraine das Herz blutete. Und CDU-Kreisvorsitzender Matthias Lammert ergänzte, dass natürlich auch die vielen Sitzungsgäste und begeisterten Straßenkarnevalisten 2022 erneut nicht so feiern konnten, wie sie es bislang gewohnt waren.

„Mit der Verleihung des Förderpreises wollten wir ein bewusstes Zeichen der Wertschätzung für bürgerliches Engagement in diesem gesellschaftlich wichtigen Bereich der Kultur setzen“, unterstrich Udo Rau, der von zahlreichen Parteikollegen begelitet wurde. Er gratulierte den Vertretern von NCV und CCO zur Auszeichnung und betonte, „gerne war ich in Lahnstein zur Preisverleihung und gerne habe ich die Laudatio gesprochen“, Den passenden „närrischen“ Rahmen bildete die Kulisse des Fastnachtsbrunnens auf dem Jupp-Bodenstein-Platz.

Der Niederlahnsteiner Carneval-Verein hat in dieser erneut ausgefallenen Session mit zahlreichen Aktionen trotz der Beschränkungen Freude und Frohsinn verbreitet. So wurden in verschiedenen Geschäften NCV-Wundertüten verkauft für den „Karneval zuhause“, spezielle „NCV-Dino-Tüten“ wurden in Kindergärten und der Grundschule in Niederlahnstein kostenfrei verteilt und an drei Samstagen gab es auf dem Kirchplatz in Niederlahnstein Aktionsstände, die vor allem von Kindern sehr gut besucht wurden: Luftballons, Süßigkeiten und kleine Geschenke sorgten für gute Laune.

Für die Aktiven gab es eine närrische Online-Sitzung sowie den närrischen Familiengottesdienst in St. Barbara, den der NCV mitgestaltete. Die Band NCV-Lokalpatrioten drehte ein Video mit NCV-Aktiven jeder Abteilung und coverten dafür den Song von Cat Ballou „Du bist nicht allein“, der hervorragend zur aktuellen Situation passt. Zur Vereinsseite, Fotos und Videos: www.ku-rz.de/ncv

Das Carneval Comité Oberlahnstein hat in der Kampagne 2022 Kindertollitäten proklamiert. Die Aktiven besuchten Kindergärten und Seniorenresidenzen, strahlten mit großem Aufwand eine Live-Onlinesitzung über Video aus, die 20 000 Zuschauer verfolgten. Für die Aktivengruppen gab es Open-Air-Treffen mit Ordensverleihungen und einen Malwettbewerb für Kinder. Übrigens: Sein Jubiläum 8x11 Jahre wird der CCO vom 15. bis 17. Juli groß feiern. Auch das CCO hat ein Video produziert, das zeigt, warum man vor allem für die Kinder weiterhin aktiv war. Zur Vereinsseite, Fotos und Videos: www.ku-rz.de/cco