Lahnstein

Polizei sucht Zeugen: Illegales Rennen auf der B42

Mehrere Sportwagenfahrer haben sich am Samstag um 18 Uhr ein Rennen auf der B 42 bei Lahnstein in Fahrtrichtung Braubach geliefert. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die Autos mit extrem überhöhter Geschwindigkeit und überholten diverse Pkw in gefährdender Weise. Dafür wurde auch die durchgezogene Linie vor dem Lahnecktunnel überfahren.