Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 16:25 Uhr

Rhein-Lahn/Westerwald Polizei stellt Drogen sicher und hebt Plantage aus: Verdächtiger aus dem Raum Bad Ems verhaftet Der Kriminalinspektion Montabaur ist offenbar ein harter Schlag gegen Drogendealer in der Region gelungen. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen wurde in Bad Ems eine Cannabisplantage ausgehoben, im Westerwald konnte eine große Menge verschiedener Drogen sichergestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen war es am Dienstag dieser Woche zu Durchsuchungen gekommen, zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Dabei wurde bei einem 31-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bad Ems eine Indooraufzuchtanlage für Cannabispflanzen sichergestellt. Darin befanden sich Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien. Darüber hinaus wurden bei dem Tatverdächtigen circa 600 Gramm getrocknetes und verkaufsfertiges Marihuana gefunden. Bei einem 49-jährigen Tatverdächtigen aus der Verbandsgemeinde Hachenburg führte die Durchsuchung in einem anderen von insgesamt vier Ermittlungsverfahren in diesem Zusammenhang zur Sicherstellung von mehr als 3300 Gramm Amphetamin, 1500 Gramm Marihuana, 500 Gramm Haschisch, 200 LSD-Trips sowie 240 Ecstasytabletten. Ein Großteil der Betäubungsmittel war nach Polizeiangaben bereits verkaufsfertig verpackt. Die beiden Männer wurden dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt, der am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete.