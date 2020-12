Nassau

„Ich finde das wunderschön und es klappt auch schon ganz prima“, schwärmt Erna Mäurer über das Tablet, das sie auf dem Schoß hat. Die fast 90-jährige Bewohnerin im Haus Hohe Lay in Nassau gehört zu den ersten Nutzern eines neuen Podcasts, der am 1. Oktober startet: „HÖRlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land“ heißt das neue ehrenamtliche Projekt. Es will der Corona geschuldeten analogen Distanz digitale Nähe entgegensetzen mit vertrauten Stimmen und bekannten Klängen. Die gibt's natürlich nicht nur dort auf die Ohren, sondern überall abzurufen, wo es Internet gibt.