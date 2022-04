Platz nehmen, „Hallo“ sagen, ins Gespräch kommen, über Gott und die Welt, das Wetter, lokale Neuigkeiten, oder oder … Nicht jedem fällt es leicht, den Anfang zu machen. „Ob das der anderen Person gerade so recht ist? Ich will nicht stören oder mich aufdrängen, weiß ja nicht, ob ein Plausch gerade willkommen ist …“ Mit einer einfachen, aber charmanten Idee will die Stadt Nassau künftig helfen, dass Plauderwillige zueinander finden.