Singhofen

Fast sieben Jahre nach der Eröffnung des Norma-Marktes in Singhofen strebt der Discounter eine Erweiterung der Verkaufsfläche an. Das fränkische Unternehmen will seinem Warensortiment künftig 50 Prozent mehr Platz gönnen. Vor allem das Sortiment der Nahrungs- und Genussmittel soll davon profitieren.