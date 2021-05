„Auf die Pizza, fertig, los …“ hieß es jetzt bei den Jungen und Mädchen von THW und Jugendfeuerwehr bei ihrer gemeinsamen „Heldenaktion“. Statt „Tanz in den Mai“ oder einer 1.-Mai-Wanderung sollte trotz Corona und den geltenden Regeln eine gemeinsame Aktion stattfinden. So kam die Idee von ein paar Jugendlichen auf, doch mal per Videokonferenz Pizza zu backen.