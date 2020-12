Nassau

Genau auf den Tag fünf Jahre war Pfarrer Stefan Fischbach in der evangelischen Johanniskirche in Nassau Seelsorger für die dortige Kirchengemeinde. Mit einem weinenden und zugleich auch mit einem lachenden Auge verlässt er nun Nassau, um im Nachbarort Dausenau sein neues Amt als Gemeindepfarrer anzutreten. Wer ihn kennt, der weiß, dass es sein langgehegter Wunsch ist, in seinem Heimatdorf Dausenau das Amt des Pfarrers auszuüben.