Pastillenfabrik reiht sich in Liste der Abrisse in Bad Ems ein

Ein kleiner Teil der alten Pastillenfabrik trotzte am Ende der vergangenen Woche den Baggern, die Anfang Dezember zum Abriss des ungenutzten Gebäudes angerückt waren (die RLZ berichtete). Nun gibt's nur noch Trümmer. Die Fabrik, in der die berühmten Emser Pastillen entstanden, wurde in den Jahren 1902 und 1903 direkt hinter dem ehemaligen Kurhotel erbaut. Im Jahr 1993 wurde die Herstellung der Quellenprodukte in die beiden Werke in der Mainzer Straße und in der Arzbacher Straße verlegt. Die Pastillenfabrik stand seitdem quasi leer und war dem Verfall und Vandalismus preisgegeben. Das Grundstück samt des ungenutzten Gebäudes war 1999 mit der Privatisierung des Kurhotels an den neuen Eigentümer übergegangen. 2009 hatte die Kreisverwaltung diesem bereits den Abbruch des Gebäudes genehmigt.