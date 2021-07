Parken in der Emser Schillerallee: Alles bleibt, wie es war

Wäre diese wunderschön gelegene Allee direkt an der Lahn in Bad Ems nicht ohne parkende Autos noch viel attraktiver? Die Meinungen der Anwohner und Anlieger der Schillerallee gingen in den vergangenen Monaten, seit dort die Einführung eines Parkverbotes diskutiert wurde, auseinander. Und einig sind sie sich noch immer nicht. Doch nach einer Anliegerversammlung an Ort und Stelle am vergangenen Wochenende mit Stadtbürgermeister Oliver Krügel und Vertretern des Stadtrates steht die Entscheidung fest: Alles bleibt, wie es war.