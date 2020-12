Pandemie: Jetzt vier Corona-Tote im Rhein-Lahn-Kreis

Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 15:43 Uhr

Bestätigte Corona-Fälle im Rhein-Lahn-Kreis gibt es mittlerweile 138. Die neuen Fälle sind aus den Verbandsgemeinden Diez, Loreley und Bad Ems-Nassau. Ein Erkrankter ist mit einem schweren Krankheitsverlauf im Krankenhaus in Lahnstein. Ein infizierter Patient mit Vorerkrankungen ist im Limburger Krankenhaus. Vier weitere Patienten sind vorsorglich stationär in einem Krankenhaus in Koblenz. Die Kreisfieberambulanz in Gemmerich und die beiden Fieberambulanzen in den Praxen in Bad Ems und Diez haben mittlerweile mehr als 2200 Menschen auf Corona getestet, teilt der Kreis weiter mit.