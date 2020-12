Dausenau

„Am zweiten September-Wochenende wäre bei uns normalerweise Kirmes“, sagt Holger Bingel, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatrings Dausenau, der besagtes Volksfest seit vielen Jahren ausrichtet. Aber was ist 2020 schon normal? Auch die beliebte Quetschekirmes, die in der Aktenmächer-Gemeinde sonst zuverlässig für reges Treiben sorgt, fällt der Pandemie zum Opfer. „Die Ortsgemeinde als Veranstalterin musste sie wegen der Corona-Auflagen absagen“, so Holger Bingel. Allerdings hatten die Verantwortlichen schon eine gute Alternative in petto.