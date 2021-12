Was die nach der Flutkatastrophe Not leidende Bevölkerung im Ahrtal benötigt, wissen die Hilfskräfte vor Ort am besten. Vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel sind gefragt. Kein Bedarf hat das Verteilzentrum in Grafschaft für Schoko-Nikoläuse. Trotzdem hat jetzt eine Nassauer Freizeitsportmannschaft mehr als 1300 Euro zur Verfügung gestellt, um Hunderte Schoko-Nikoläuse für das Verteilzentrum zu spenden. Wie passt das zusammen?