Die Überraschung ist geglückt. Mit solch vielen Worten des Dankes und der Anerkennung im Beisein etlicher Weggefährten hatten Gisela und Helmut Bündgen nicht gerechnet, als sie sich am Freitag als Neu-Lahnsteiner aufmachten nach Osterspai, in das Dorf, in dem sie sich mehr als 20 Jahre lang, im Grunde seit sie dort lebten, unermüdlich und mit enormem Einsatz für die Gemeinschaft eingebracht haben.