Bettendorf

Am kommenden Montag, 11. Mai, ist es soweit: Dann beginnen langwierige Bauarbeiten in der Bettendorfer Ortsdurchfahrt. An Teilen der Straße werden Kanal- und Wasserleitungen erneuert, die Kreisstraßen durch den Ort sowie Gehsteige und Bordsteine saniert. Es handelt sich um eine gemeinsame Baustelle der Verbandsgemeinde-Werke, des Rhein-Lahn-Kreises sowie der Ortsgemeinde. Verbunden sind die Arbeiten mit einer monatelangen Verkehrsumleitung.