Orgel-Promenade: Gebete und Musik in Bad Emser Kirchen sorgen für Besinnung und Genuss

Das Substantiv „Promenade“ impliziert Bewegung. Ganz und gar unnatürlich muss den Besuchern der Orgel-Promenade in Bad Ems im vergangenen Jahr daher die Video-Übertragung des Konzerts aus der evangelischen Martinskirche in die katholische Kirche vorgekommen sein, geht es doch bei der beliebten Veranstaltung in den verschiedenen Gotteshäusern der Kurstadt gerade darum, von Ort zu Ort zu promenieren, zu „pilgern“, und auf dem Weg über die Konzerte, über Gott und die Welt zu sprechen oder für sich selbst nachzudenken.