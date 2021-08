Opel-Schätzchen im Welterbe: Altstadt, Loreley und Fährfahrt begeisterten „Adam“-Fans

Die längste Fahrt hatten die Teilnehmer aus Berlin, Nürnberg und Gelsenkirchen auf sich genommen, um an dem Treffen, zu dem das Opel-Forum eingeladen hatte, teilzunehmen. Allein die Fährfahrt über den Strom begeisterte. Nach dem Besuch der Altstadt St. Goarshausen mit der Besichtigung des Alten Rathauses ging es über Kaub, vorbei am Blücherdenkmal, zum Kultur- und Landschaftspark auf die Loreley. Über die Bäderstraße vorbei am Limes Kastell in Pohl, waren Nassau und die frisch als Welterbestätte gekürte Kur- und Kreisstadt Bad Ems weitere Stationen der Rundfahrt.

Zum Ausklang hatten die Opel-Freunde wieder die Loreley fest im Blick. Ein Barbecue auf Maria Ruh rundete die erlebnisreiche Tour ab.