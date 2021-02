Online-Sprechstunde der Hufeland-Klinik: Experten brechen Lanze fürs Impfen – viele Infos aus erster Hand

Was leistet eine Lungenfachklinik in Corona-Zeiten? Die Hufeland-Klinik auf der Bismarckhöhe in Bad Ems betreut und versorgt als Zentrum für Pneumologie, Akutversorgung und Rehabilitation seit Ausbruch der Pandemie Corona-Patienten in den unterschiedlichsten Stadien der Erkrankung. In der jüngsten Ausgabe der Online-Bürgersprechstunde des Bad Emser Stadtbürgermeisters Oliver Krügel standen der Ärztliche Direktor Dr. Wolfgang Neumeister und der Pflegedirektor Thomas Korn der Hufeland-Klinik nicht nur dem Stadtchef, sondern auch allen interessierten Zuschauern des Livestreams rund um das Thema Corona Rede und Antwort.