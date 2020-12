Lahnstein

Die Schule für Musik und Tanz Pfiffi-kuss in Niederlahnstein ist keine gewöhnliche Tanzschule. Denn an der Schule werden Ballettstunden angeboten – und zwar für erwachsene Anfänger. „Im Ernst, für Erwachsene?“, fragt man sich da. Denkt man beim Stichwort „Ballett-Anfänger“ nicht fast schon reflexartig an kleine Mädchen? „Kann schon sein“, sagt Chefin Stefanie Münch. „Aber bei unserem Kurs handelt es sich ja auch um ein ganz besonderes Angebot.“ Und dieses Angebot hat eine interessante Vorgeschichte.