Kulturkenner rund um Bad Ems wissen: In coronafreien Zeiten wäre jetzt, Anfang April, schon längst das erste Konzert des Lahnfestivals Gegen den Strom über die Bühne gegangen. Jetzt tut sich was. Die erste Pressemitteilung des Jahres richtet sich aber nicht primär an das Publikum, sondern an die Künstler. Denn auch 2022 soll es einen Jacques Offenbach Grand Prix geben.