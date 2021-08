OB-Wahlkampf-Zwischenbilanz von Lennart Siefert: Spüre Rückenwind von jung und alt

In den vergangenen Wochen ist viel passiert im Leben von Lennart Siefert: Der Lahnsteiner, der sich anschickt, am 26. September neuer Oberbürgermeister seiner Heimatstadt zu werden, hat nicht nur die „magische“ Alterszahl von 40 Jahre vollendet. Vielmehr ist Siefert, seit er Mitte Juni seine Kandidatur erklärte, mittendrin im Dreikampf um den Chefsessel im Rathaus. Wie sieht er den bisherigen Wahlkampf? Und wie beurteilt der Polizeihauptkommissar seine eigenen Chancen, sieben Wochen vor dem Urnengang? Welche Themen will Siefert noch setzen?