OB-Wahl Lahnstein: SPD-Kandidat setzt auf den Blick von außen

Ein Verwaltungschef im Lahnsteiner Rathaus mit SPD-Parteibuch? Seit Zusammenlegung der bis dahin eigenständigen Städte Niederlahnstein und Oberlahnstein am 7. Juni 1969 hat es so etwas nicht gegeben: Rolf Weiler, Karl-Heinz Groß oder Peter Labonte – sie alle waren der CDU nah beziehungsweise zugehörig. Am 26. September 2021 soll sich das ändern, zumindest wenn es nach Dr. Marcel Will geht: „Ich bin der festen Überzeugung, dass ich gewinnen kann“, macht der 41-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich.