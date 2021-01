Obernhof

Wenn es den Obernhofern an einem offensichtlich nicht mangelt, dann sind es Ideen, wie sie den Tourismus in ihrer Gemeinde an der Lahn weiter voranbringen könnten. Zunehmend Gestalt nimmt nicht nur die 2017 begonnene Planung der Hängeseilbrücke am Goetheberg an, wie sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Handel und Gewerbe zeigte.