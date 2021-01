Lahnstein

Am 15. Januar 2022 geht eine Ära am Rhein-Lahn-Eck zu Ende: An diesem Samstag endet nämlich die dritte und letzte Amtszeit von Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte (CDU). Am folgenden Montag übernimmt der Nachfolger oder die Nachfolgerin. Doch wer steht ab diesem 17. Januar an der Spitze der Verwaltung der größten Stadt im Rhein-Lahn-Kreis?