Lange Zeit war es ruhig um das Thema Hochwasser, was sicherlich auch der Pandemie geschuldet ist. Doch nach den zahlreichen Überschwemmungen in der Region zuletzt, meldet sich die Hochwassernotgemeinschaft Lahnstein zu Wort: Sie fordert von Stadtverwaltung und Kommunalpolitik, die Thematik Hochwasserschutz wieder mehr in den Fokus zu rücken. Die Hochwassergeplagten wollen Fortschritte sehen.