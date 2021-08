Noch Wochen nach der Katastrophe: Gefahrstoffzug aus dem Rhein-Lahn-Kreis birgt Chemikalien an der Ahr

Vergessene Behälter und Kanister in Kellerräumen, auslaufendes Heizöl oder Chemikalien in großer Menge aus einem Schwimmbad: Während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal am 14. Juli sind unzählige Gefahrstoffe ausgetreten und in die Umwelt gelangt. Um zu bergen und zu sichern, was an Gefahrstoffen bei den Aufräumarbeiten gefunden wurde, waren Feuerwehren aus ganz Rheinland-Pfalz und darüber hinaus im Einsatz. Insbesondere die dafür ausgerüsteten und ausgebildeten Gefahrstoffzüge wurden angefordert. Auch aus dem Rhein-Lahn-Kreis.