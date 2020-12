„Night of Light“: Alarmstufe Rot für Veranstaltungsbranche im Rhein-Lahn-Kreis [mit Bildergalerie]

Alarmstufe Rot in der Veranstaltungsbranche: Mit der bundesweiten Aktion „Night of Light“ wollten Musiker, Künstler, Veranstalter und Co. am Montagabend auf ihre verheerende Situation aufmerksam machen. Etliche Einrichtungen, Unternehmen und Bauwerke im Westerwald wurden dazu am Montagabend in ein entsprechendes rotes Licht gehüllt.

Röder-Moldenhauer