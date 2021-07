Niedriger Preis macht Mitglieder stutzig: Werkausschuss hinterfragt Angebot für Tiefbauarbeiten

Wenn unter der Straße plötzlich ein Wasserrohr platzt, muss schnell gehandelt werden. Für solche Notfälle und andere Tiefbauarbeiten gewissen Umfangs schließen die Werke Zeitverträge mit Baufirmen ab. Nach der Fusion der Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau soll jetzt erstmalig ein Unternehmen für das gesamte Gebiet der neuen VG beauftragt werden. An der Ausschreibung beteiligten sich lediglich jene beiden Firmen, die bisher in den Alt-VGs tätig sind. Nur eine noch kommt also künftig zum Zug. Ihr Angebot liegt um mehr als 40 Prozent unter dem des Mitbewerbers. Das machte im Rahmen der Ausschreibung einen Gegenwert von rund einer Million Euro pro Jahr aus. Im Werkausschuss löste dies eine intensive Debatte aus.