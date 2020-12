Nastätten/St. Goarshausen

Etwa dreieinhalb Jahre ist es her, dass die Nastätter Denkmallok von einem niederländischen Sammler gekauft und in der Blaufärberstadt abgeholt worden ist. Bis dahin stand die Lok als Erinnerung an die Nassauische Kleinbahn mehr als drei Jahrzehnte an prominenter Stelle an der Bundesstraße durch den Ort. Mit dem Ziel, die Dampflok zu erhalten, hatte der Stadtrat dem Verkauf zugestimmt. Jetzt hat der neue Eigentümer sein Sanierungsvorhaben ausgeweitet – die Lok soll nun auch passende Wagen bekommen.