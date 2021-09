Im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Verwaltungsgebäude an der Wellmicher Straße in St. Goarshausen hat der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der VG Loreley in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Rechtsanwaltskanzlei Martini-Moog-Vogt aus Koblenz für 14.720 Euro mit der Durchführung der Vergabeverfahren für die technische Gebäudeausrüstung und die Tragwerksplanung in zwei Losen beauftragt.