Buch

Man kann es einfach nicht übersehen: Wer sich auf der ehemaligen Bundesstraße der Gemeinde Buch nähert, bemerkt schon von Weitem die bunte Blumenpracht in den Beeten. Auch am Buswendeplatz am Standort der ehemaligen Volksschule grünt und blüht es in harmonischem Farbenspiel.