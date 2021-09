Das Verkehrsgutachten zum geplanten Feuerwehrgerätehaus in Miehlen ist am Donnerstagabend in einer Bürgerversammlung vorgestellt worden. Da die Grundschule ganz in der Nähe des geplanten Feuerwehrareals liegt, hatten Bürger Sicherheitsbedenken mit Blick auf die Schüler und den Schulverkehr geäußert.