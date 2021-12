Ob am Arbeitsplatz, im Restaurant oder bei Veranstaltungen – für immer mehr Alltagstätigkeiten ist ein offizieller negativer Corona-Test vorzuweisen. Jetzt ist es innerhalb weniger Tage gelungen, eine Schnellteststation im Nassauer Stadtzentrum einzurichten. Sie ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Auch für Bad Ems sucht man nach einer Möglichkeit, die Kapazitäten zu erhöhen, um der Nachfrage gerecht zu werden.