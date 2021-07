Rhein-Lahn

Neues Angebot im Lahnsteiner Zentrum: Impfen jetzt ohne Termin

Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich im Impfzentrum des Rhein-Lahn-Kreises in Lahnstein in der Koblenzer Straße 27 ohne Termin impfen zu lassen. Das Angebot besteht in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte.