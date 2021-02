Neues Ambulantes Therapiezentrum in Nassau öffnet

Es kann losgehen ab März: Die Bau- und Renovierungsarbeiten im neuen „Ambulanten Therapiezentrum Nassau“ der Paracelsus-Klinik Bad Ems sind abgeschlossen. Das teilt die Klinik in einer Pressemeldung mit. Die 1200 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Untergeschoss des ehemaligen Marienkrankenhauses am Neuzebachweg sind vollständig renoviert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Die vier Leiterinnen der Abteilungen Physiotherapie, Ergotherapie, Logotherapie und Ernährungsberatung stehen mit ihrem Team bereit, um am 1. März die Türen ihrer neuen Wirkungsstätte zu öffnen.