Rhein-Lahn

Neuer Wirtschaftsförderer an Bord: Andreas Minor soll Unternehmen bei geplanten Investitionen beraten und begleiten

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn mbH (WFG) hat seit Anfang Juli mit Andreas Minor „einen kompetenten und in der Beratung von Unternehmen erfahrenen Neuzugang“, freut sich Frank Puchtler, der als Landrat auch Vorsitzender der Gesellschaft ist, in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung. Andreas Minor hat mehr als 25 Jahre bei einer im Kreisgebiet fest verwurzelten Regionalbank gearbeitet, die letzten Jahre davon im Firmenkundengeschäft.