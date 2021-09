Es wird ein Montag sein, der 17. Januar des kommenden Jahres, der vermutlich erste Bürotag des neuen Oberbürgermeisters der Stadt Lahnstein. Erstmals seit 1998 heißt der Chef im Rathaus in der Kirchstraße dann nicht mehr Peter Labonte (CDU), der in den Ruhestand geht. Am Sonntag entscheiden die Wählerinnen und Wähler darüber, wer sein Nachfolger wird: Thomas Becher (CDU), Marcel Will (SPD) oder Lennart Siefert (unabhängig).