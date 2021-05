Neuer Kur- und Heilwald: Mit Waldwichtel Till die Natur in Lahnstein entdecken

Eigentlich könnten wir gleich zweimal sagen, was hier gesagt werden soll: einmal für Erwachsene und einmal für Kinder. Denn um die Kinder geht es am morgigen Dienstag, 1. Juni – dem Internationalen Tag des Kindes. Er ist das richtige Datum für eine Veranstaltung, in der Kinder im Mittelpunkt stehen. Den offiziellen Baubeginn für den Kinderheilwald in Lahnstein auf der Höhe. Um 11 Uhr werden die Kinder des Waldkindergartens gemeinsam mit den Initiatoren ein großes Banner entrollen und aller Welt erzählen, was hier entsteht.