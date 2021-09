Die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Nastätten fühlt sich unzureichend über den geplanten neuen Feuerwehrstandort in Miehlen informiert. Das geht aus einem Schreiben der Fraktion an VG-Bürgermeister Jens Güllering hervor. Die SPD wünscht sich Einblick in Dokumente, die Teil des laufenden Bebauungsplanverfahrens sind.